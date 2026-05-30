Počeli radovi u Bloku 22, u planu moderan park

Počeli su radovi na uređenju parka u Bloku 22, koji se nalazi između ulica Kralja Dragutina i Laze Kostića u Inđiji.

Projekat obuhvata uređenje zelene površine, od sanacije postojećih staza i izgradnje novih pešačkih staza, do postavljanja urbanog mobilijara kao što su klupe, kante za otpatke i rasveta.

Planirano je i dodatno ozelenjavanje, sadnja drveća i dekorativnog rastinja, čime će park dobiti prijatniji ambijent i više prirodnog hlada.

Podsećamo, u Pokrajinskoj vladi predsednik Opštine Inđija Marko Gašić potpisao je ugovor, vredan 36 miliona dinara, sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, o realizaciji projekta uređenja parka u naselju Blok 22 u Inđiji.

-Zadovoljni smo što Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ovim nastavljaju da opredeljuju sredstva iz pokrajinskog budžeta za naše projekte, koji imaju za cilj poboljšanje ponude sportsko – rekreativnih sadržaja u inđijskoj opštini, rekao je predsednik opštine.

Posebna pažnja biće posvećena najmlađim sugrađanima, pa će u okviru parka biti uređen i prostor za igru dece sa savremenim i bezbednim rekvizitima.

M.S.

