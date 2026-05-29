IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Frau Beta
Autor: Laura Barna
Roman „Frau Beta“ autorke Laure Barne predstavlja višeslojnu priču inspirisanu životom slikarke Bete Vukanović. Kroz spoj dokumentarne građe i književne imaginacije, autorka oslikava ne samo sudbinu jedne umetnice, već i kulturnu istoriju Beograda i Srbije tokom burnog 20. veka, prikazujući prestonicu kao prostor susreta različitih identiteta, umetnosti i istorijskih lomova. U takvom ambijentu razvija se priča o umetnosti, stvaranju, ljubavi i istrajnosti, ali i o ženama koje su hrabro pomerale granice svog vremena.
U romanu se prepliću dve priče — život umetnice Bete Vukanović i sudbina žene iz Vinče, mlekarice. Taj kontrast urbanog i ruralnog, akademskog i intuitivnog slikarstva daje romanu dodatnu dubinu i simboliku.
„Beta, jesi li se ikada zapitala koliko čovek ima budućnosti?”, pogledao ju je upitno nabravši čelo. „Onoliko koliko pamti sudbina svojih predaka!“ (citat iz knjige)
Aleksandra Topić, bibliotekarka