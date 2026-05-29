U ponedeljak, 1. juna 2026. godine, u periodu od 9 do 11 časova, na Trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici biće održan taktičko-tehnički zbor Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, Slave Ministarstva i Dana policije.

Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu policijskih vozila i prateće opreme, među kojima su patrolni automobili, saobraćajni motocikli, vatrogasna vozila, službeno vozilo za prevoz lica, džip, kombi Interventne jedinice policije, dron, kao i vatrogasna i forenzička oprema.

Događaju će prisustvovati policijski službenici i rukovodioci Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

