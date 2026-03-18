KMF „Sirmium“ dostojno predstavio zajednicu gluvih na terenu

Sportsko udruženje gluvih „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice ostvarilo je značajan iskorak u svom radu – ekipa Kluba malog fudbala prvi put je učestvovala u jednoj takmičarskoj ligi, gde je odmerila snage sa čujnim protivnicima u Beočinu.

Iako ostvareni rezultati ne odražavaju u potpunosti trud i zalaganje igrača, članovi „Sirmiuma“ ostavili su snažan utisak na terenu. Njihovu igru krasili su borbenost, zajedništvo i izuzetno fer-plej ponašanje, čime su stekli poštovanje protivnika i publike.

Nastup u Zimskoj Premijum ligi predstavlja dragoceno iskustvo za ovu ekipu, koja se sada okreće takmičenjima namenjenim osobama oštećenog sluha, sa ciljem da stečeno znanje i iskustvo pretoči u još bolje rezultate.

Kapiten tima Vladimir Jević ističe zadovoljstvo učešćem u ligi:

– Zadovoljan sam našim nastupom u Premijum ligi, kao i organizacijom takmičenja. Svi su bili ljubazni i korektni. Ekipa „Sirmium“ iz kola u kolo pokazivala je napredak, borbenost i zajedništvo na terenu. Iako uvek ima prostora za unapređenje, verujemo u kvalitet tima i nastavljamo da radimo maksimalno kako bismo ostvarili što bolje rezultate na takmičenjima gluvih – rekao je Jević.

Poseban uspeh ostvario je golman Srđan Alilković iz Stare Pazove, koji je nagrađen za najbolju odbranu na turniru.

Za KMF „Sirmium“ nastupali su: Lazar Alilković, Srđan Alilković, Ognjen Divljak, Dalibor Đorđević, Niko Đurić, Vladimir Jević, Nenad Kalak, Dejan Kusonović, Žarko Laćarački, Aleksandar Malešević, Andrej Malešević, Danijel Nikolić, Radivoje Obradović, Željko Obradović, Savo Vujić i Branislav Živanović.

Učešćem u ovom takmičenju, „Sirmium“ je još jednom pokazao koliko je sport važan za inkluziju i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu, ali i da sportski duh ne poznaje prepreke.

