  • subota, 28. mart 2026.
JARKOVCI: Umetnost u selima
Kultura | Inđija
0 Komentara

Dom kulture u Jarkovcima ugostio je Zavičajno društvo „Đorđe Vojnović“ i njegove članice, Milicu Miljević i Zoricu Banić. Ove dve umetnice izložile su svoje umetničke radove, a prisutni su mogli da saznaju da su najčešće teme na slikama Milice Miljević pejzaži, životinje i portreti. Ona je istakla da slikanjem ispunjava dan, da je to čini srećnom i kreativnom.

Druga autorka, Zorica Banić, predstavila je ikone rađene tehnikom pirografije. Inače, do sada je izlagala na preko trideset kolektivnih i nekoliko samostalnih izložbi. 

Ovaj mali umetnički karavan“ obilazi inđijska sela, članovi Zavičajnog društva predstavljaju svoj rad i time pokazuje da i u manjim mestima treba donositi umetnost i da to nije privilegija samo većih gradova. 

Izložbu će posetiti i učenici osnovne škole iz Jarkovaca sa svojim učiteljicama kao i svi oni koji nisu stigli na otvaranje izložbe koju svakako treba pogledati.

Nataša Kosanović 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image
categories_image

categories_image

categories_image

categories_image

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt