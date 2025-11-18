  • utorak, 18. novembar 2025.
U ponedeljak sednica inđijske Skupštine
Četrnaesta sednica inđijskog parlamenta zakazana je za ponedeljak, 24 novembar, u 10 časova. Odbornici Skupštine opštine Inđija razmatraće, između ostalog, odluke o organizaciji rada Opštinske uprave, nekoliko odluka koje se odnose na rad Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, kao i određena kadrovska pitanja.

