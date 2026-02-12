Jovan Popović predstavlja Srbiju na Svetskoj ligi mladih u Fujairahu

Kadetski reprezentativac Srbije u karateu, Jovan Popović, otputovao je u Ujedinjene Arapske Emirate gde će učestvovati na prestižnoj Svetskoj ligi mladih za kadete, juniore i U21 takmičare.

Popović će nastupiti u petak, 13. februara, u kategoriji borbe do 57 kilograma. Takmičenje se održava od 13. do 15. februara u gradu Fujairah i okuplja najbolje mlade karatiste iz celog sveta, koji će imati priliku da odmere snage i osvoje važne bodove na svetskoj rang-listi.

Na ovom značajnom međunarodnom turniru Jovana Popovića predvodi internacionalni svetski trener u borbama Nikola Mandić, koji će sa klupe pružiti stručnu podršku mladom reprezentativcu Srbije.

