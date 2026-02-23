  • ponedeljak, 23. februar 2026.
Osmomartovski susret planinara u Vrdniku
Društvo | Sport | Vesti | Vrdnik
Osmomartovski susret planinara u Vrdniku

23. februar 2026. godine

Vrdnik-Planinarsko društvo „Zmajevac“ Vrdnik poziva ljubitelje šetnje, prirode i planinare na tradicionalnu manifestaciju Osmomartovski susreti planinara koja će se održati na Fruškoj gori – Vrdniku u subotu, 7. marta.2026. Ove godine PD “ Zmajevac“pripremilo je izmenjene maršrute koje uključuju atraktivne tačke poput Lazinog vira, Kanovog brega i Kraljeve stolice, sa fokusom na lepote centralnog dela visoravni iznad Vrdnika. Okupljanje i start: je zakazano u Vrdniku na terenu FK „Rudar“ (Trg Cara Lazara bb) – od 9:00 do 9:30 h. Ponuđene su dve staze, obe kružne, start i cilj u Vrdniku / na FK „Rudar“, i to mala (laka do srednja) staza dužine oko 8 km ( Vrdnik – Lazin vir – Kanov breg – Rudnik – Ugore – Vrdnik) i velika (srednje zahtevna) staza duužine oko 14 k (Vrdnik – Lazin vir – Kanov breg – Kraljeva Stolica – Zmajevac – Ugore opciono Vrdnička kula– Vrdnik). Za sve informacije zainteresovani mogu kontaktirati predsednika društva Konstantina Gušića na broj telefona 065/954-2811.

