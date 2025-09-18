31 ugovor za kupovinu kotlova na gas i pelet

Irig-U Irigu je organizovano potpisivanje ugovora sa građanima kojima se kotlovi na čvrsto gorivo u privatnim domaćinstvima zamenjuju novima na pelet i na gas. Ovim putem subvencionisanja kupovine novih kotlova obuhvaćeno je 31 domaćinstvo, pa će građani osim čistije, koristiti i ekonomičnije energente za grejanje u zimskoj sezoni. I ove godine Opština Irig u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine obezbedila je četiri miliona dinara za subvencionisanje kotlova, gde je opština subvencionisala do 80 odsto vrednosti kotla, a građani preostali iznos.

