  • četvrtak, 18. septembar 2025.
31 ugovor za kupovinu kotlova na gas i pelet
Društvo | Vesti | Irig
0 Komentara

31 ugovor za kupovinu kotlova na gas i pelet

18. septembar 2025. godine

Irig-U Irigu je organizovano potpisivanje ugovora sa građanima kojima se kotlovi na čvrsto gorivo u privatnim domaćinstvima zamenjuju novima na pelet i na gas. Ovim putem subvencionisanja kupovine novih kotlova obuhvaćeno je 31 domaćinstvo, pa će građani osim čistije, koristiti i ekonomičnije energente za grejanje u zimskoj sezoni. I ove godine Opština Irig u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine obezbedila je četiri miliona dinara za subvencionisanje kotlova, gde je opština subvencionisala do 80 odsto vrednosti kotla, a građani preostali iznos.

