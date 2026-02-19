  • četvrtak, 19. februar 2026.
Anja Mitrović šampionka Vojvodine u šahu
Sport | Ruma
0 Komentara

Anja Mitrović šampionka Vojvodine u šahu

19. februar 2026. godine

U periodu od 13. do 17.februara u organizaciji Šahovskog Saveza Vojvodine na Paliću je održano prvenstvo Vojvodine u standardnom šahu (tempo igre 90 min + 30 sekundi po potezu za svakog igrača). Učešće je uzelo više od stotinu mladih Vojvođana među kojima je i Anja Mitrović (14),mlada rumska šahistkinja Šahovskog kluba „Sloven“ i učenica OŠ „Zmaj Jova Jovanović“, koja je postala šampionka Vojvodine.

Anja je u veoma teškoj konkurenciji devojčica do 16 godina, kao najmlađa učesnica u grupi, postala šampionka Vojvodine osvojivši pehar i zlatnu medalju.

U ukupnom plasmanu u grupi omladinki do 20 godina izborila je drugo mesto osvojivši srebrnu medalju.

