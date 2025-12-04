Od akvarijuma do Maštograda: PU „Pčelica“ kroz nedelju partnerstva i istraživanja

Predškolska ustanova „Pčelica“ potvrdila je svoju posvećenost modernom, iskustvenom pristupu učenju, baziranom na Novim osnovama predškolskog programa „Godine uzleta“. Pregled aktivnosti u nedelji od 24.11. do 28.11.2025. pokazuje bogatstvo projekata koji decu uključuju u neposredno istraživanje sveta, od brige o živim bićima do prvih koraka u nauci i ekologiji.

Priroda kao učionica: Empatija i odgovornost

Centralna tema koja se provlačila kroz aktivnosti jeste interakcija sa prirodom i razvijanje odgovornosti prema živim bićima. U starijoj jaslenoj grupi vrtića „Leptirić“, projekat „Životinje“ kulminirao je uređenjem malog akvarijuma i smeštanjem tri zlatne ribice. Ovaj „živi kutak“ postao je mesto svakodnevnog posmatranja, gde deca uz podršku vaspitačica Jelene i Ivane uče o nežnosti, brizi i odgovornosti, što im istovremeno pruža osećaj smirenosti i povezanosti.

Slične vrednosti su negovane i u vrtiću „Čuperak“ kroz radionicu „Sadimo cveće“, organizovanu u okviru projekta „Farma“. U saradnji sa roditeljima, deca su sadila cveće, ukrašavala saksije i na taj način istraživala delove biljke i razvijala ljubav prema prirodi.

Istraživanje prirodnih zvukova i tekstura bilo je u fokusu mlađe grupe vrtića „Zvezdica“. U okviru aktivnosti „Zvuci šume“, deca su istraživala mahovinu, koru i šumske plodove, stvarajući svoje instrumente od suvog lišća i šumskih plodova. Ovaj kreativni pristup muzici i prirodi, uz aktivno učešće roditelja, doveo je do stvaranja prave male „šumske orkestracije“.

Od higijene do hemije: Učenje kroz profesije i eksperimente

Fokus na zdravlje i životnu sredinu dodatno je naglašen posetom stručnih saradnika Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. U vrtiću „Maslačak“, gošće Ana i Snežana su deci iz sobe „J“ na pristupačan način približile temu očuvanja zdrave životne sredine, sa posebnim akcentom na kvalitet vazduha. Ovakav vid saradnje sa stručnjacima predstavlja važan vid edukacije i podizanja svesti o značaju zdravih stilova života od najranijeg uzrasta.

Pravo naučno uzbuđenje doživeli su mališani u vrtiću u Kuzminu, koji je nakratko postao „Maštograd“. U okviru projekta „Kako mašta postaje stvarnost“, deca, prerušena u „male hemičare“, izvodila su jednostavne eksperimente poput erupcije vulkana i naduvavanja balona korišćenjem sode bikarbone i sirćeta. Na ovaj način, kroz igru i predviđanje promena, razvijali su se radoznalost i prvi koraci naučnog mišljenja.

Čulna istraživanja i jesenje svečanosti

Najmlađi, iz mlađe jaslene grupe vrtića „Cvrčak“, upustili su se u projekat „Vidim, čujem, dodirujem…“ kreirajući Taktilnu avanturu. Hodajući bosim stopalima po senzornoj stazi napravljenoj od različitih materijala, kao i istražujući „senzornu gusenicu“ na zidu, deca su razvijala ravnotežu, koordinaciju, taktilnu osetljivost i finu motoriku.

U okviru obeležavanja jesenjih radosti u starijim i najstarijim grupama realizovan je niz raznovrsnih aktivnosti. Pored tradicionalne Šeširijade (gde su deca šetala kroz naselje noseći šešire od jesenjih plodova) i ukrašavanja bundeva, organizovan je i „Mitrokviz“ o znamenitostima Sremske Mitrovice. Posebno je zapažena akcija „Deljenje zdravlja“, tokom koje su deca prolaznicima poklanjala voće, šireći poruku o zdravom životu i dobroj volji.



Na kraju, poseban primer transformacije i održivosti dala je jaslena grupa „Leptirići“ u objektu „Zvezdica“. Zahvaljujući donaciji učiteljice Ivone iz OŠ „Triva Vitasović Lebarnik“, stari školski udžbenici, umesto da završe u otpadu, dobili su novi život u rukama jednogodišnjaka. Listanje, okretanje stranica i istraživanje ilustracija kod najmlađih razvija motoriku, pažnju i prve korake ka razumevanju simbola i priča, pokazujući kako se kroz reciklažu podstiče učenje.

Perspektiva „Godina uzleta“

Ovaj pregled nedeljnih aktivnosti jasno pokazuje da PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica uspešno sprovodi viziju Novih osnova programa, posmatrajući vrtić ne samo kao ustanovu za čuvanje i pripremu za školu, već kao „mesto življenja“ – bogatu, inspirativnu i podsticajnu zajednicu za rast i razvoj. Ključna karakteristika je partnersko učenje, gde se roditelji, stručnjaci iz lokalne zajednice (veterinari, higijeničari, učitelji) i sami vaspitači udružuju kako bi deci pružili multidisciplinarne, smislene i autentične doživljaje. Kroz projekte koji su osmišljeni oko dečjih interesovanja i koji podstiču na istraživanje, vrtić ne samo da razvija znanja i veštine, već snaži empatiju, odgovornost, kreativnost i osećaj pripadnosti, gradeći temelje za celoživotno učenje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.