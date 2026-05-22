Čudesni svet gljiva u Gradskom parku FOTO

Sremska Mitrovica je 16. i 17. maja bila domaćin šeste međunarodne manifestacija „Gljive Fruške gore“, u organizaciji Ekološko gljivarskog društva „Sunčanica“. Ova gljivarijada je okupila ljubitelje prirode, gljiva i gastronomije, a tokom dva dana posetioci su imali priliku da učestvuju u terenskom radu, razgledaju izložbe, prisustvuju predavanjima i uživaju u druženju sa gljivarima. Gradski park je bio ispunjen živopisnim štandovima na kojima su se mogli kupiti različiti prirodni preparati, kao i proizvodi od gljiva.

Prema rečima predsednika EGD „Sunčanica“, Živana Relića, ovakve manifestacije su veoma značajne kako bi se gljivari predstavili svojim sugrađanima, a posebno mlađem naraštaju.

-Ovogodišnjoj manifestaciji, koja je međunarodnog karaktera, odazvalo se dvadesetak udruženja iz naše zemlje, a u goste su nam došli i gljivari iz Grčke, Makedonije, Bugarske, Hrvatske i Slovenije. U jutarnjim časovima zajedno su išli na teren radi sakupljanja gljiva, koje su nakon toga predate na determinaciju i prezentovane posetiocima. Revijalni deo obuhvatao je izložbu sakupljenih gljiva, edukativna predavanja, kulturno-umetnički program, štandove sa prirodnim proizvodima, takmičenja za decu i odrasle, kao i upoznavanje sa tehnikama mikroskopiranja gljiva. U okviru gastro festa posetioci su imali priliku da probaju specijalitete od gljiva pripremljene po receptima vrsnih majstora kuhinje. Drugog dana manifestacije održana su stručna predavanja o gljivama, a predavači su bili dr Jovana Vunduk i gost iz Kine, dr Zhang Jingsong – naveo je Relić.

Posebnu pažnju privukla su takmičenja za decu, izbor najlepše gljive, korpe i štapa. Među najmlađim takmičarima bili su i predškolci iz Martinaca, koji su zajedno sa svojom braćom i sestrama učestvovali u takmičarskom igrama za decu.

-Skakali smo u džaku iz obruča u obruč, nadvlačili konopac, a deca su imala priliku da vide štandove sa gljivama i prirodnim proizvodima, te da saznaju nešto novo o gljivama i njihovoj ulozi na planeti. Svako dete dobilo je zahvalnicu za učešće na ovoj manifestaciji, a Ivana i diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto u dečijem poligonu – rekla je njihova vaspitačica Slavica Jovanović iz Martinaca.

Tokom gastro festa održano je i takmičenje u kuvanju najboljeg paprikaša od gljiva, takozvanog gljivaša, a pobednik je bila ekipa „Nesnađeni“, koju čine Miloš Brodalić iz Bosuta i Nebojša Šojić iz Martinaca. Drugo mesto osvojio je Ivan Tadić iz Čačka, Udruženje „Biserka“ Požega, dok je treće mesto pripalo ekipi „Joks“ iz Sremske Mitrovice.

Nakon proglašenja pobednika organizovano je druženje učesnika i degustacija specijaliteta pripremljenih od gljiva. Gosti iz Slovenije, koji su redovni učesnici na manifestaciji u Sremskoj Mitrovici, istakli su da su oduševljeni organizacijom i atmosferom, te da im je boravak u ovom kraju prilika da se upoznaju sa prirodom, ljudima i lokalnom tradicijom.

–Već nekoliko godina za redom dolazimo na ovu manifstaciju. Sve je lepo organizovano, ljudi su srdačni i imamo priliku da vidimo mnogo toga zanimljivog. Posebno nam je bila interesantna berba gljiva i druženje sa domaćinima. Moja korpa je osvojila prvo mesto, a u njoj se nalaze gljive koje sam jutros ubrala na Fruškoj gori – rekla je Cvetka Čander, gošća iz Slovenije.

Dragan Erić iz Čačka, istakao je da u njegovom gradu ne postoji gljivarsko udruženje, te da je on iz tog razloga već tri godine član mitrovačke “Sunčanice” i dodao:

-Sa gljivarima iz Sremske Mitrovice smo se upoznali sasvim slučajno na Kopaoniku i od tada je počela naša saradnja. Najveća vrednost ovog hobija upravo je boravak u prirodi i druženje, kao i to što delimo energiju i iskustva sa istomišljenicima.

Organizatori ističu da su ovakve manifestacije važne ne samo zbog promocije zdrave ishrane i ekologije, već i zbog afirmacije Sremske Mitrovice kao turističke destinacije. Takođe, kroz ovakve sadržaje posetiocima se na lak i zanimljiv način može približiti čudesni svet gljiva, koji je za mnoge i dalje nepoznanica.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.