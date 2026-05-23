Umesto treninga – radna akcija

Da sport ne gradi samo dobre fudbalere, već pre svega dobre ljude, još jednom su pokazali mladi fudbaleri iz Hrtkovaca. U nekoliko navrata do sada ovi dečaci dokazali su da su, osim što su posvećeni najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, uvek spremni da pomognu. Bilo da je reč o humanitarnim akcijama ili radovima u korist sela, rado su se odazivali i svojim ponašanjem postali pravi primer ne samo vršnjacima i Hrtkovčanima, već i čitavom Sremu.

Ovoga puta, umesto klasičnog treninga, kadeti Fudbalskog kluba Hrtkovci učestvovali su u uređenju seoskog igrališta i pokazali koliko zajedništvo, odgovornost i ljubav prema svom mestu mogu da promene izgled jedne sredine.

Trener mlađih kategorija Nikola Novaković ističe da je sve nastalo potpuno spontano.

– Zakazao sam deci trening u sredu u 10 časova, a u međuvremenu sam saznao da će se na školskom igralištu izvoditi određeni radovi, ali nisam znao o čemu je konkretno reč. Došli smo na trening, deca su se presvukla i pred sam početak nekako je spontano došlo do toga da pomognemo ljudima koji su uređivali igralište. U tom trenutku svi kadeti koji su bili prisutni bili su upravo Hrtkovčani, iako u klubu ima dece i iz drugih mesta, pa sam ih pitao da li žele da se uključe u radove, a oni su odmah pristali – priča Novaković.

Iako su u prvi mah mislili da će pomoći samo koliko traje jedan trening, vrlo brzo su shvatili da posao zahteva mnogo više vremena i truda. Ipak, kako ponosno ističe njihov trener Novaković, nijednog trenutka nisu pomislili da odustanu.

– Kada su videli da će sve to ipak trajati duže, odlučili su da ostanu. Uz konsultaciju sa mnom pozvali su roditelje i tražili dozvolu da se zadrže i nakon treninga. Naravno, roditelji su ih podržali. Tri dana su radili, krečili i farbali školsko igralište, male golove, konstrukcije koje drže mreže iza golova, ograde…

Promenjene su i daske na tribinama, sve je premazano i uređeno. Školsko dvorište dobilo je jedno novo lice, malo smo ga, što se kaže, umili i našminkali, kako bi bilo lepše ne samo njima, već svima koji ovde provode vreme – kaže trener Hrtkovčana.

Ono što posebno raduje jeste činjenica da ovo neće ostati samo jednokratna akcija. Već se planiraju nove aktivnosti u saradnji sa Sportskim savezom Rume i Mesnom zajednicom Hrtkovci.

Novaković ne krije ponos zbog generacije koju trenira i ističe da su upravo ovakve stvari najveća pobeda jednog sportskog kolektiva.

– Ja sam oduševljen, ali moram priznati da me nije iznenadilo koliko su ozbiljno pristupili ovom zadatku. To je grupa jako dobrih dečaka koji su uvek spremni da pruže pomoć. Oni su pravi sportisti, redovno dolaze na treninge i utakmice, ozbiljno prihvataju sve obaveze i zahteve koje postavljam pred njih. I dalje su tu i pored lošijih rezultata ove sezone. Niko nije ni pomislio da napusti klub, niko se ne ljuti, zajedno smo sa istim ciljem. Sledeće godine svi oni i dalje će imati pravo nastupa u kadetskoj selekciji, priključiće nam se i nekoliko pionira i verujem da ćemo imati jednu veoma kvalitetnu grupu od oko 20 momaka. Iz ovogodišnjeg kvantiteta naredne sezone mogao bi da izađe pravi kvalitet i možda baš to bude prilika da napravimo ozbiljniji rezultat – istakao je Novaković.

Za kraj, trener Hrtkovčana posebno je pohvalio i roditelje svojih igrača.

– To su zaista momci za primer. Moram da pohvalim njihove roditelje koji ih lepo vaspitavaju i usmeravaju. Oni su ponos ne samo svojih porodica i ovog kluba, već i čitavog sela – poručio je Novaković.

D.Tufegdžić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.