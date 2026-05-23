Besplatni udžbenici za sve osnovce

Grad Sremska Mitrovica i ove godine izdvojio je sredstva za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola, kako bi roditeljima olakšao pripreme za novu školsku godinu.

Prema najavljenim merama, podršku će dobiti ukupno 5.260 osnovaca sa teritorije grada, a visina pomoći zavisiće od razreda koji učenik pohađa i vrednosti kompleta udžbenika. Iznosi će se kretati od 8.000 do 14.000 dinara.

Javni poziv za prijavu već je objavljen na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica, a roditelji zahteve podnose preko škole koju dete pohađa. Konkurs će biti otvoren do 31. avgusta 2026. godine.

Iz gradske uprave poručuju da pravo na ovu vrstu podrške imaju svi učenici osnovnih škola na teritoriji Sremske Mitrovice, u skladu sa važećom odlukom Grada.

Ova mera predstavlja značajnu pomoć porodicama pred početak školske godine i nastavak ulaganja u obrazovanje i podršku najmlađima.

