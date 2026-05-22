Hramovna slava u Donjim Petrovcima

22. maj 2026. godine

Donji Petrovci-Povodom hramovne slave – Prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, u Donjim Petrovcima organizovana je dvodnevna svečanost koja je okupila meštane, goste i brojna udruženja iz rumske opštine. Bogosluženje u seoskoj crkvi i okuljanje meštana i najmlađih je prilika da se uspostavi tradicija okupljanja u selu i neguje duh zajedništva, rekao je predsednik Crkvenog odbora hrama Svetog Nikolaja, Zvonimir Oparušić.
-Naše selo je malo i nema mnogo dece, zato se trudimo da ih kroz ovakve svečanosti podstaknemo na druženje, nastupe i učešće u različitim aktivnostima. Deca su aktivna u crkvenom horu, a kada je reč o folkloru, u pomoć su nam pritekli prijatelji iz okolnih sela. Ovo je veliko zajedništvo – učestvuju i mladi i stari, kao i dragi gosti koji su uveličali našu slavu. Pre dve godine pokrenuli smo ideju da hramovnu slavu obeležavamo svečanije i sa više sadržaja, i drago nam je što se to razvija, rekao je Oparušić.

