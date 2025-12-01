Od 1. do 30. decembra izbor trećeg testa za završni ispit u osnovnoj školi

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da učenici osmog razreda osnovnih škola imaju mogućnost da se od 1. do 30. decembra izjasne koji će predmet od pet ponuđenih – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu.

Učenici se mogu izjasniti elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi, a svoj izbor mogu proveriti na pomenutom portalu ili neposredno u školi od 19. do 23. januara 2026. godine.

Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu, to mogu da urade 28. i 29. januara 2026. godine.

Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine, nakon kojeg će učenici moći da još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biće održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test izabrao je da polaže geografiju (46 odsto), biologiju (31 odsto), istoriju je polagalo 9 odsto, a hemiju i fiziku po 7 odsto učenika.

Sve relevantne informacije o završnom ispitu i upisu u srednje škole roditelji i učenici mogu dobiti putem Viber kanala „MOJA SREDNjA ŠKOLA – Info kanal“ (QR kod se može skenirati na portalu Moja srednja škola).

Ministarstvo prosvete poziva roditelje i učenike da pristupe ovoj Viber zajednici kako bi blagovremeno dobili relevantne informacije, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

