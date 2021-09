Sutra, 21. septembra, zbog remonta trafo stanice na Izvorištu, PS Šid i PS Kuzmin doći će do prekida vodosnabdevanja i to: granični prelaz Batrovci u periodu od 8 do 9,30 sati, Šid i potrošači iz gradskog vodovoda u periodu od 10,30 do 12 sati i Erdevik i Bingula u periodu od 10,30 do14,30 sati.