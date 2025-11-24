Srem Eaton doneo bodove iz Futoga

OK Futog : Srem Eaton 0:3

Nedelja, 23. 11 2025; Futog, sudije Bardak i Subotić

Odbojkaši Srem Eatona odlično su odigrali meč protiv ekipe Futoga i ostvarili zasluženu pobedu.

Igrači Srem Eatona otišli su u Futog visoko motivisani želevši da brzo izbrišu nesrećan poraz na

svom terenu protiv starčevačkog Borca. Tokom meča nije bilo dileme o pobedniku. Trener

Kovačić je teret meča stavio na najiskusnije primački par Đ. Kovačić i Blagojević, korektora

tošovića, srednjake Jelenića i Milojkovića, libera Roljića i sebe na poziciji tehničara. Jovan

Kovačić je sa pozicije tehničara uspešno dirigovao ekipom a Đorđe Kovačić je sjajnim napadom

doneo ključnu prevagu Sremu.

U sledećem osmom kolu Druge republičke lige sever Srem je slobodan a potom za dve nedelje

dočekuje ekipu Vojvodina 2 iz Novog Sada.

