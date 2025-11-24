  • ponedeljak, 24. novembar 2025.
Srem Eaton doneo bodove iz Futoga
Sport
0 Komentara

Srem Eaton doneo bodove iz Futoga

24. novembar 2025. godine

OK Futog : Srem Eaton 0:3
Nedelja, 23. 11 2025; Futog, sudije Bardak i Subotić

Odbojkaši Srem Eatona odlično su odigrali meč protiv ekipe Futoga i ostvarili zasluženu pobedu.
Igrači Srem Eatona otišli su u Futog visoko motivisani želevši da brzo izbrišu nesrećan poraz na
svom terenu protiv starčevačkog Borca. Tokom meča nije bilo dileme o pobedniku. Trener
Kovačić je teret meča stavio na najiskusnije primački par Đ. Kovačić i Blagojević, korektora
tošovića, srednjake Jelenića i Milojkovića, libera Roljića i sebe na poziciji tehničara. Jovan
Kovačić je sa pozicije tehničara uspešno dirigovao ekipom a Đorđe Kovačić je sjajnim napadom
doneo ključnu prevagu Sremu.

U sledećem osmom kolu Druge republičke lige sever Srem je slobodan a potom za dve nedelje
dočekuje ekipu Vojvodina 2 iz Novog Sada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

