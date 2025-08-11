  • ponedeljak, 11. avgust 2025.
Karatisti Železničara na reprezentativnim pripremama u Apatinu
Članovi inđijskog karate kluba Železničara, nalaze se na Kamp-pripremama reprezentativnih kandidata u Apatinu u organizaciji Karate Saveza Vojvodine.

Pripreme vodi savezni selektor za sportske borbe Predrag Stojadinov i savezni trener Dušan Vukelja treneri za kate Iva Vinković – ženske kategorije i Zoran Majkić- muške kategorije.

Na kampu je borac Jovan Popović kao i katašice Aleksandra Bodrožić i Tamara Marković.

Treneri Železničara Željko i Nikola Mandić i Branko Popović isčekuju povratak spotista sa Kampa da bi nastavili naporne treninge preko letnjeg raspusta.

