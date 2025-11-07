  • petak, 7. novembar 2025.
Izložba „Mitrovica kroz objektiv“ okupila ljubitelje fotografije
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Izložba „Mitrovica kroz objektiv“ okupila ljubitelje fotografije

7. novembar 2025. godine

U Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici svečano je otvorena izložba fotografija „Mitrovica kroz objektiv“, održana pod pokroviteljstvom Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica.

Stručni žiri, koji su činili zaposleni u Ustanovi za negovanje kulture „Srem“ i mitrovački fotograf Nermin Ramadani, odabrao je po jednu fotografiju svakog autora za izlaganje na izložbi. Među brojnim radovima, izdvojena su tri najbolja, dok je posebno priznanje pripalo fotografiji s najvećim brojem glasova publike.

Prvu nagradu osvojila je Nataša Pejić, drugu Nikola Đorđević, a treću Ana Lukić, dok je nagradu publike dobila Jelica Radosavljević.

Svi učesnici dobili su vredne poklone, kao i po jedan broj časopisa za nauku, umetnost i kulturu „Sunčani sat“. Izložba će biti otvorena za posetioce do srede, 12. novembra.

Foto: Ustanova Srem

