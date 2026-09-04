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ANIP „Branko Radičević“ upisuje nove članove
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
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ANIP „Branko Radičević“ upisuje nove članove

4. septembar 2026. godine

Ruma-ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA „Branko Radičević“ Ruma vrši upis u škole folklora, Izvođački sastav i Narodni orkestar. Ako volite da se družite, igrate, putujete pridružite se nama i kvalitetno potrošite svoje slobodno vreme!!!
Požurite i pridružite nam se!!!
Telefoni za sve informacije :022/431 179, 062 824 56 31
Upis je otvoren do 20. septembra.

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