ANIP „Branko Radičević“ upisuje nove članove

Ruma-ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA „Branko Radičević“ Ruma vrši upis u škole folklora, Izvođački sastav i Narodni orkestar. Ako volite da se družite, igrate, putujete pridružite se nama i kvalitetno potrošite svoje slobodno vreme!!!

Požurite i pridružite nam se!!!

Telefoni za sve informacije :022/431 179, 062 824 56 31

Upis je otvoren do 20. septembra.

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