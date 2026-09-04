U Buđanovcima obnovljen spomenik stradalima u Drugom svetskom ratu

U Buđanovcima je svečano otkriven obnovljen spomenik stradalim meštanima u Drugom svetskom ratu. Tim povodom organizovana je svečanost kojoj su prisustvovali predstavnici SUBNOR-A Ruma, Opštine Ruma, Srpske pravoslavne crkve i meštani. Inicijativa za obnovu spomenika potekla je od SUBNOR-A Ruma, koju je finansijski podržala Opština Ruma.

-Naša je moralna obaveza da negujemo tradicije svih oslobodilačkih ratova našeg naroda, pre svega u 20 veku. Na inicijativu Saveza boraca i uz svesrdnu finansijsku i svaku drugu pomoć Opštine Ruma, ovaj spomenik u Buđanovcima je obnovljen i danas izgleda kako izgleda, a sećate se kako je izgledao pre samo par meseci. Naša je obaveza da obnavljamo sva spomen obeležja kako bi služila kao opomena i nama i budućim generacijama da nam se ovakva stradanja, najviše iz 20. veka, više nikada ne ponove, rekao je Predrag Vukmirić, predsednik SUBNOR-A Ruma.

Opština Ruma podržala je projekat finansijski sa blizu pola miliona dinara, a u realizaciji je podršku sa stručne strane dao i Zavičajni muzej Ruma. Spomen obeležje odnosi se na 234 palih boraca i žrtava.

-Na veliko zadovoljstvo meštana i Opštine Ruma danas stojimo ispred obnovljenog spomenika žrtvama fašističkog terora i palim žrtvama iz Buđanovaca u Drugom svetskom ratu. Znate da je spomenik bio u jako lošem stanju i da je postojala opasnost da neki prolaznik bude povređen. Opština Ruma je kao i do sada podržala sve aktivnosti koje čuvaju uspomenu na žrtve koje je podneo naš narod u svim ratovima. Drago mi je što su i sveštenici sa nama i jako je važno što postoje oba simbola na ovom spomeniku, jer naši preci su pre svega stradali zato što su Srbi, što nisu hteli da pokleknu pred okupatorom i borili se za slobodu za one koji dolaze sutra. Zato je važno da čuvamo kolektivno sećanje za današnje generacije i one koje dolaze posle nas da znaju da je sloboda jako skupa i da nema cenu, napomenuo je Nikola Đuričić, načelnik Opštinske uprave Opštine Ruma.

Sveštenstvo pravoslavne crkve je osveštalo spomen obeležje sa pozivom na večno sećanje na pretke.

-Srem je kroz svoju istoriju mnogo puta bio mesto iskušenja, stradanja i velikih žrtava. Zato ovaj spomenik koji čuva uspomenu na stradale nije samo kamen i slovo uklesano u njemu. On je opomena živima. Sećanje je važno, narod koji zaboravi svoje mrtve lako zaboravi i cenu mira koji danas uživa. A mir nije nešto što se podrazumeva, on se čuva odgovornošću, ljubavlju prema bližnjem i spremnošću da se nikad ne ponovi bratoubilačko i ratno stradanje, istakao je jerej Vladimir Jezdić.

Ovom prilikom najavljena je i obnova spomen obeležja Mare Gmizić iz Dobrinaca, zatim spomenika u Kraljevcima i dalje u rumskim selima gde za to ima potrebe.

S.B.

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