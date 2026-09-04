VOJSKA SRBIJE TRAŽI NOVE PROFESIONALNE VOJNIKE: Sigurna karijera u svom gradu

Vojska Srbije otvara vrata za sve mlade ljude, muškarce i žene, koji žele da postanu profesionalni vojnici i izgrade budućnost na sigurnim temeljima. Upravo o tome govorio je potpukovnik Zoran Komarica, komandant 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske, koji ističe brojne prednosti ovog poziva. Jedna od najvećih prednosti koju ovaj poziv nudi jeste mogućnost da ostanete i radite u svom gradu.

-Većina mladih se plaši da će morati da se seli u drugi grad, ali mi omogućavamo da se služba vrši u mestu stanovanja. Smatramo da je to jedna od ključnih prednosti, jer omogućava rad u poznatom okruženju – naglašava Komarica.

Kao profesionalni vojnik, dobijate stabilan posao sa sigurnom i redovnom platom, kao i niz drugih benefita. Zaposlenje se reguliše ugovorom na tri godine sa mogućnošću produženja do sticanja prava na penziju. Pored beneficiranog radnog staža i besplatnog vojnog zdravstvenog osiguranja, obezbeđen je i plaćen prevoz za dolazak i odlazak sa posla.

Često postoje predrasude o vojnom pozivu. Najčešća zabluda je da se u vojsci ‘samo čisti’“, kaže komandant 15. tenkovskog bataljona i dodaje:

-Istina je da postoji disciplina, ali ona služi za izgradnju odgovornosti i timskog duha. Vojska je mnogo više od toga, ona nudi obuke, učešće u mirovnim misijama i kontinuirano usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Mladima koji su motivisani, Vojska Srbije nudi širok spektar mogućnosti za napredovanje. Ko je motivisan, uvek može korak više – poručuje on, ističući da se kroz stalno usavršavanje i rad na sebi mogu dostići visoki profesionalni ciljevi.

Proces prijave je jednostavan. Svi zainteresovani kandidati, starosti od 18 do 35 godina, mladići i devojke, mogu se prijaviti u najbližoj kasarni Vojske Srbije ili putem sajta Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) ili Vojske Srbije (www.vs.rs). Proces selekcije traje u proseku oko šest meseci, što pruža dovoljno vremena za ličnu pripremu.

Tekst i foto: Vojska Srbije

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