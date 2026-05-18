  • ponedeljak, 18. maj 2026.
Promocija knjige „Zekin svet“
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
18. maj 2026. godine

Biblioteka „Gligorije Vozarović” organizuje promociju knjige „Zekin svet“ autorke Ivane Mitrović, koja će biti održana u sredu, 20. maja, sa početkom u 18 časova u Čitaonici sremskomitrovačke Biblioteke.

„Zekin svet” je nežna priča namenjena deci, roditeljima i svima koji veruju u snagu mašte, emocija i odrastanja kroz ljubav, razumevanje i podršku. Kroz emotivnu i pažljivo ispričanu priču, autorka otvara važne teme detinjstva, podstičući radoznalost, saosećanje i svet unutrašnjih doživljaja najmlađih čitalaca.

O knjizi, njenom nastanku, motivima i porukama govoriće autorka, dok će program voditi bibliotekarka Aleksandra Topić, koja će, kroz razgovor sa autorkom publici približiti značaj književnosti u razvoju dečjeg
emocionalnog i stvaralačkog sveta.

