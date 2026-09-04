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Domagoj Brkić novi velečasni
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Domagoj Brkić novi velečasni

4. septembar 2026. godine

U katedrali Svetog Dimitrija u Sremskoj Mitrovici u nedelju, 23. avgusta, održano je svečano misno slavlje tokom kojeg je u službu novog župnika uveden velečasni Domagoj Brkić. Svetu misu predvodio je sremski biskup Fabijan Svalina, koji je novoimenovanom župniku simbolično predao ključeve katedrale, čime je velečasni Brkić preuzeo duhovnu i pastoralnu brigu za ovu versku zajednicu.

Tokom mise predstavljena je i nova redovnica, sestra Franciska Ulrika Sjdl iz Družbe sestara Svetog Krsta, koja takođe započinje svoju službu u ovoj župi. Biskup Svalina i velečasni Brkić su u svojim obraćanjima istakli važnost zajedništva, naglasivši da je suština hrišćanskog života u međusobnoj podršci, molitvi i zajedničkom hodu sveštenika i vernika prema Bogu.

U ime svih župljana dobrodošlicu novom svešteniku i sestri poželeo je Vjekoslav Tajm, a članovi župnog hora uručili su im cveće u znak radosti zbog početka zajedničke službe.
Izvor: Sremska biskupija

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