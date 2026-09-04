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U nedelju “Veče folklora” u Bosutu
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
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U nedelju “Veče folklora” u Bosutu

4. septembar 2026. godine

Kulturno-umetničko društvo „Bosut“ organizuje tradicionalnu manifestaciju „Veče folklora u Bosutu 2026“, koja će biti održana u nedelju, 6. septembra, sa početkom u 19 časova, na bini kod Osnovne škole „Branko Radičević“ u Bosutu. Ovo veče okupiće ljubitelje narodne pesme, igre i tradicije iz celog Srema. Posetioce očekuje bogat i raznovrstan program u izvođenju kulturno-umetničkih društava koja neguju naše folklorno nasleđe i čuvaju duh srpske tradicije.

Na bini kod škole predstaviće se devet društava, koja će kroz igre, pesme i nošnje pokazati bogatstvo narodne baštine našeg kraja. Publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu i da zajedno sa učesnicima provede veče ispunjeno folklorom, druženjem i dobrom atmosferom.

U ovogodišnjem programu, pored domaćina KUD „Bosut“ iz Bosuta, učestvuju i KUD „Đurđevdan“ iz Novog Sela, KUD „Mladost“ iz Bačinaca, KUD „Mladost“ iz Sremske Rače, Kulturni centar Kuzmin, KUD „Branko Radičević“ iz Erdevika, KUD „Balatun“ iz Balatuna, KUD „Sava Kličković“ iz Laćarka i KUD „Svetozar Marković“ iz Novog Sada.

Organizatori pozivaju sve meštane Bosuta i okolnih mesta da dođu u nedelju u 19 časova kod Osnovne škole „Branko Radičević“ i uživaju u večeri posvećenoj folkloru, tradiciji i druženju.

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