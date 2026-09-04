Potpisano još pet ugovora za kuće na selu

Predsednik SO Šid, Đorđe Tomić potpisao je u Ministarstvu za brigu o selu još pet ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Još pet porodica na selu koje će imati svoj krov nad glavom, još pet seoskih domaćinstava koja će oživeti.
Kako iz Ministarstva za brigu o selu navode, za šest godina programa useljeno je 4.400 kuća, a svoj dom dobilo je oko 18 hiljada ljudi. Kada je reč o opštini Šid, zahvaljjujući ovom programu dodeljena su sredstva za kupovinu 170 kuća na selu.