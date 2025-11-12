  • sreda, 12. novembar 2025.
Grad Sremska Mitrovica donirao milion dinara za opremanje senzorne sobe i igrališta u ŠOSO „Radivoj Popović“
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica
Grad Sremska Mitrovica donirao milion dinara za opremanje senzorne sobe i igrališta u ŠOSO „Radivoj Popović“

12. novembar 2025. godine

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uručio je vaučer u vrednosti od milion dinara direktorki Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Radivoj Popović“, Ljiljani Ćirić, a sredstva će biti utrošena u opremanje senzornog igrališta i obnovu senzornog kabineta asistvnom tehnologijom.

-Senzornu sobu ne koriste samo deca iz naše škole, ona imitira osećaj kao u majčinoj utrobi, ukoliko je dete uznemireno ili u afektu, ovaj prostor umiruje sve stimuluse iz spoljašnje sredine. Soba je ušuškana, po proceni defektologa određeni stimulusi se polako uključuju, vizuelni, auditivni, taktilni, a tretman se radi za svako dete individualno – objasnila je direktorka Ćirić.

Gradonačelnik Nedimović istakao je da deca sa posebnim potrebama, kao i ljudi koji vode brigu o njima, zaslužuju posebnu pažnju.

-Ovi ljudi su naši heroji, a milion dinara je skroman doprinos naše lokalne zajednice ovoj školi. Želeli smo da skrenemo pažnje na ove divne ljude i prostor u kome rade. Ne smemo zaboraviti da je Sremska Mitrovica prva ustanovila status roditelj-negovatelj, imamo lične pratioce, pomoć u kući, Dnevni boravak, kao i mnoge druge usluge iz oblasti socijalne zaštite. Tokom Novembarskih dana običaj je bio da se slavi i praznuje, pokazali smo da se može i bez toga, deca su najbitnija i ovaj vaučer je doprinos njima – rekao je gradonačelnik Nedimović.

Podsetimo, ŠOSO „Radivoj Popović“ početkom meseca dobila je Plaketu Grada Sremska Mitrovica na svečanosti dodele Novembarske nagrade, koja se dodeljuje pojedincima i kolektivima koji su svojim radom i zalaganjem doprineli razvoju zajednice, obrazovanju, kulturi, humanosti i očuvanju vrednosti koje grad neguje.

