IZ MITROVAČKE BIBLIOTEKE: Knjiga za vikend

Naslov: Karota
Autor: Darko Tuševljaković
Roman „Karota“ Darka Tuševljakovića je jedan od najzapaženijih savremenih domaćih romana, ovenčan NIN-ovom nagradom za 2025. godinu, kao i književnom nagradom „Beskrajni plavi krug“ U središtu romana je Davor, čije detinjstvo u Zadru biva naglo prekinuto ratom.
Roman počinje nostalgičnim opisima detinjstva – mirisa mora, igre s drugovima – da bi se taj svet naglo, raspao. Povratak u rodni grad kao odrastao čovek, neminovno postavlja pitanja istine, zaborava, nemogućnosti praštanja i težine kolektivnog sećanja. Ovaj povratak nije samo lična potraga, već i pokušaj suočavanja sa kolektivnim sećanjem generacije koja je „presečena“ istorijom.
Knjiga o odrastanju koje je prekinuto, detinjstvu koje ostaje nedovršeno, o prošlosti koja ne prolazi i o potrebi da se istina, ma koliko bolna bila, ipak pronađe, o sećanjima koja ne prestaju da nas oblikuju.. Osećaj gubitka nedovšenosti prožima čitavo delo. Autor pokazuju u kojoj meri pojedinačne uspomene i traume prožimaju kolektivnu istoriju – posebno iskustva generacija koje su odrastale tokom turbulentnih 90‑ih na Balkanu.
„Karota“ je roman koji seže duboko u ljudsku psihu i istorijsko pamćenje, povezujući lične traume sa velikim društvenim lomovima.
„Čak i kada se rupe u pamćenju popune, ne znači da će put sećanja postati prohodan i gladak- to je, možda, bilo jedno od većih otkrića tokom mog povratka u prošlost, samo što prema njemu nisam umeo da se odredim, odnosno, nisam znao kako bi mi to saznanje moglo pomoći.“ (citat iz knjige) Aleksandra Topić, bibliotekarka