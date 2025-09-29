Putevi Srbije: Nemojte otvarati SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ ponovo upozorava građane na opasnost od zlonamernih SMS poruka koje u poslednje vreme stižu na mobilne telefone. Ove poruke navodno obaveštavaju primaoce o prekoračenju brzine, nenaplaćenoj putarini ili drugim saobraćajnim prekršajima.
Preduzeće apeluje da se ne otvaraju linkovi u ovim porukama, kao ni da se unose podaci sa platnih kartica, jer je u pitanju pokušaj prevara. SMS poruke su deo šire zloupotrebe koja ima za cilj krađu ličnih podataka i finansijskih informacija.
Građanima se savetuje da budu oprezni i da ovakve poruke ignorišu, te da se u slučaju bilo kakvih sumnji obrate nadležnim organima.