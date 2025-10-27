Zlato za Sirmium na Kupu Vojvodine

Na 27. Kupu Vojvodine i turniru „Novi Sad Open“, održanom u nedelju, 26. oktobra, u Beočinu, karate klub „Sirmium“ iz Sremske Mitrovice osvojio je prvo mesto u ukupnom plasmanu. Takmičenje je okupilo 250 karatista iz 18 klubova, a tehnički organizatori bili su Karate unija Srbije i klubovi „Yu Karate Do“ i „Budo“.

Kao najbolji takmičar i takmičarka proglašeni su Vuk Petrović i Nina Dragojlović, oboje iz „Sirmiuma“. Pored njih dvoje na takmičenju su se svojim rezultatima istakli i Isidora Dragojlović i Nina Erak.

Karatisti „Sirmiuma“ su za svoj klub osvojili ukupno 52 medalje od koji 24 zlatne,14 srebrnih i 14 bronzanih medalja u kategorijama kate i borbe – pojedinačno i ekipno.

Zlatnu medalju u kategorjii kate i borbe pojedinačno osvojili su: Nina Dragojlović (4 zlata), Vuk Petrović (3 zlata), Nina Erak (2 zlata), Isidora Dragojlović (2 zlata), Emili Ostojin, Luka Davorija, Vladimir Birovljev, Anja Erak, Natalija Davorija i Konstantin Dostanić.

Srebrnu medelju su osvojili: Jasmina Lipić (2 srebra), Jovan Vojnović (borbe), Vuk Vojnović, Mila Pustinja, Maksim Ćirić, Andrej Stojković i Teodora Živić.

Bronzu su osvojili: Mina Kozelja, Mateja Nikolići, Vasilije Marković, Milan Jakimov, Mile Pavlović, Janko Čief, Anja Bjelkić, Mina Mujkić, Uroš Šimunovački, Mihajlo Kovač, Ana Ðorđević i Jovan Vojnović (kate).

Sledeće takmičenje koje očekuje karatiste Sirmijuma biće Kup Srbije za sve uzrasne kategorije, koji će se održati 15. novembra 2025. godine u Sremskoj Mitrovici. Iz kluba poručuju da sa velikim entuzijazmom i motivacijom ulaze u pripreme, očekujući još veće i bolje rezultate.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.