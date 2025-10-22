Zaposleni u KPZ Sremska Mitrovica donirali krv za povređene u saobraćajnoj nesreći

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da su zaposleni u KPZ u Sremskoj Mitrovici, njih 55, dali krv za svoje sugrađane koji su povređeni kada se 17. oktobra prevrnuo autobus, koji je prevozio oko 80 radnika, od kojih je troje nastradalo.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević zahvalio je svim zaposlenima u ovom najvećem zavodu u zemlji, koji su odmah odlučili da doniraju krv kako bi se bez odlaganja obavile neophodne intervencije.

Carević je istakao da su zaposleni u kazneno-popravnim ustanovama ponovo pokazali odgovornost i solidarnost u ovoj tragediji koja je potresla ne samo Srem, već celu našu zemlju.

U Sremskoj Mitroviciu ponedeljak je bio Dan žalosti zbog pogibije radnika, zbog čega su zastave ispred upravne zgrade Kazneno-popravnog zavoda bile spuštene na pola koplja, navodi se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

