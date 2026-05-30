Prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada

Prikupljanje ambalažnog otpada od hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji na teritoriji opština Ruma i Irig biće organizovano u ponedeljak, 1. juna 2026. godine, prema utvrđenom rasporedu.
Poljoprivredni proizvođači moći će da predaju ispražnjenu i propisno pripremljenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja i drugih hemijskih preparata na predviđenim lokacijama u naseljenim mestima dve opštine i to:
8.00 h – IRIG MAČKOV PODRUM
8.30 h – RIVICA KOD CRKVE
9.00 h – VOGANJ CENTAR
10.00 h – RUMA ULJARICE BAČKA VAŠARIŠTE
11.30 h – DOBRINCI LA LINEA VERDE
12.00 – BUĐANOVCI ZZ BUĐANOVCI
12.30 – NIKINCI CENTAR
12.45 – HRTKOVCI PG MUŽIK GORAN
13.00 – PLATIČEVO ZZ PLATIČEVO
Za sva dodatna pitanja kontakt telefon Sava Popović 069/715-857.
Akcija se godinama sprovodi u cilju da se spreči bacanje plastične ambalaže od pesticida, herbicida i svih hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. To je ambalaža koja najviše ostaje posle prolećnih radova. Ambalažu je potrebno tri puta isprati, probušiti kako bi bezbedno mogla biti spakovana u vreće.
Akciju sprovodi Poljoprivredna stručna služba Ruma, koja će izdavati potvrde o predaji ambalaže.