  • subota, 30. maj 2026.
Prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada
Društvo | Servis | Vesti | Irig | Ruma | Poljoprivreda
0 Komentara

Prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada

30. maj 2026. godine

Prikupljanje ambalažnog otpada od hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji na teritoriji opština Ruma i Irig biće organizovano u ponedeljak, 1. juna 2026. godine, prema utvrđenom rasporedu.

Poljoprivredni proizvođači moći će da predaju ispražnjenu i propisno pripremljenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja i drugih hemijskih preparata na predviđenim lokacijama u naseljenim mestima dve opštine i to:

8.00 h – IRIG  MAČKOV PODRUM
8.30 h – RIVICA KOD CRKVE
9.00 h – VOGANJ CENTAR
10.00 h – RUMA  ULJARICE BAČKA VAŠARIŠTE 
11.30 h – DOBRINCI LA LINEA VERDE
12.00 – BUĐANOVCI ZZ BUĐANOVCI
12.30 – NIKINCI CENTAR 
12.45 – HRTKOVCI PG MUŽIK GORAN
13.00 – PLATIČEVO ZZ PLATIČEVO
 Za sva dodatna pitanja kontakt telefon Sava Popović 069/715-857.

Akcija se godinama sprovodi u cilju da se spreči bacanje plastične ambalaže od pesticida, herbicida i svih hemikalija koje se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. To je ambalaža koja najviše ostaje posle prolećnih radova. Ambalažu je potrebno tri puta isprati, probušiti kako bi bezbedno mogla biti spakovana u vreće.
Akciju sprovodi Poljoprivredna stručna služba Ruma, koja će izdavati potvrde o predaji ambalaže.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U junu akcija prikupljanja pesticidnog otpada
categories_image
Počeli radovi u Bloku 22, u planu moderan park
categories_image
Kulen traži lenjog gazdu
categories_image
Taktičko-tehnički zbor Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici
categories_image
U istim klupama posle skoro sedam decenija
categories_image
Jedna osoba izgubila život u saobraćaju
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Pojačana kontrola vozača motocik...

categories_image

Servis

“Gradsko stanovanje” dežura toko...

categories_image

Društvo | Vesti

U Sremu na snazi žuti meteo

categories_image

Servis | Sremska Mitrovica

Izmena reda vožnje u prigradskom...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt