  • petak, 17. oktobar 2025.
MUP: Dve osobe izgubile život, oko 80 ljudi se prevozi u Opštu bolnicu
Crna hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

MUP: Dve osobe izgubile život, oko 80 ljudi se prevozi u Opštu bolnicu

17. oktobar 2025. godine

Danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica – Jarak, autobus prevoznika “Sirmium bus” koji je prevozio radnike firme “Helthcare”, iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.

Izvor: MUP

