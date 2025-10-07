Mitrovčanke predstavljale Srbiju na međunarodnom horskom festivalu

Mitrovački ansambl„Arodisi“ predstavio se publici na međunarodnom festivalu We Are Singidunum Choral Fest u Beogradu, događaju koji okuplja horove iz različitih delova Evrope. Posebno priznanje pripalo je dirigentkinji Isidori Skuratović Čina, kojoj je poverena čast da diriguje zajedničku pesmu svih učesnika festivala.

Organizator festivala je Muzička asocijacija We Are Singing, poznata po više od decenije dugoj tradiciji organizovanja horskih revija i takmičenja širom Evrope. Ovogodišnji program u Beogradu okupio je horove iz Turske, Slovenije, Grčke i Srbije, donoseći raznovrstan i moderan izbor horske muzike koji je oduševio publiku.

Iz hora „Arodisi“ poručuju da im je učešće donelo prelepo iskustvo i još jednom potvrdilo da umetnost i kultura žive kroz zajednička izvođenja, putovanja i razmene među ansamblima. Zahvalnost su uputili prof. Jovanki Ivanić na klavirskoj pratnji i istakli da su ljubav, volja, trud i podrška koleginica njihova pokretačka snaga u svakom nastupu.

Mitrovački ansambl već se priprema za sledeći izazov — međunarodno takmičenje koje će u decembru biti održano u Ljubljani, gde će „Arodisi“ predstavljati Sremsku Mitrovicu i Srbiju.

