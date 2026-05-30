U junu akcija prikupljanja pesticidnog otpada

Akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na području Sremske Mitrovice nastavlja se i ove godine, navode iz mitrovačke Poljoprivredne stručne službe. I ovaj put, stručna lica pobrinuće se da opasan otpad bude bezbedno odložen i uništen, ali i da ukažu našim poljoprivrednicima na važnost odgovornog korišćenja pesticida.

-Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica od 2014. godine učestvuje u akciji prikupljanja ambalažnog otpada. Od 2020. godine PSS zahvaljujući finansiranju Grada Sremska Mitrovica uzela je aktivno učešće u ovoj akciji. Kao i prethodnih godina i ove godine ćemo akciju vršiti u junu. Zato molimo sve poljoprivredne proizvođače koji su već počeli da primenjuju sredstva za zaštitu bilja na svojim oranicama i u voćnjacima da ambalažni otpad isperu i bezbedno zbrinu na svoja gazdinstva, gde će ga ovlašćeni operater preuzeti i odneti na dalje uništenje – ističe diplomirani inženjer poljoprivrede, Milan Milić i dodaje:

-Svi smo svesni koliko je značajno brinuti se o prirodi, a ova akcija je nešto što je jako bitno za očuvanje naše životne sredine. Pozivamo sve građane, poljoprivrednike, i sve zaposlene da se pridruže akciji i doprinesu zaštiti naše okoline. Ne samo da ćemo zajedno doprineti prikupljanju otpada, nego ćemo i podići svest o važnosti pravilnog odlaganja i reciklaže – zaključuje.

Tačan raspored prikupljanja ambalažnog otpada po mesnim zajednicama uskoro će biti dostupan na zvaničnoj veb prezentaciji Poljoprivredne stručne službe, kao i u sredstvima javnog informisanja.

SN

