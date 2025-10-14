UNS-DNV organizuje radionice o autorskim pravima u medijima

Ogranak Udruženja novinara Srbije (UNS) – Društvo novinara Vojvodine (UNS-DNV) poziva studente, novinare, fotoreportere i medijske radnike na dve radionice o autorskim pravima u medijima koje će biti održane 16. i 24. oktobra 2025. godine u prostoru UNS-DNV (Bulevar Mihajla Pupina 6/3, Novi Sad), sa početkom u 17 časova.

Tokom radionica učesnici će imati priliku da saznaju šta Zakon o autorskom i srodnim pravima prepoznaje kao autorsko delo, kao i zbog čega vest, izveštaj ili intervju ne podležu uvek zaštiti,

Biće reči i o tome kada se tekst ili fotografija mogu objaviti bez dozvole autora, kao i koji su najpouzdaniji besplatni servisi za preuzimanje fotografija, Advokati će objasniti šta je važno znati prilikom potpisivanja autorskih ugovora, kao kako izgleda postupak zaštite autorskih prava pred sudom.

Posebna pažnja biće posvećena i savremenim izazovima poput korišćenja veštačke inteligencije, digitalne bezbednosti, i očuvanja integriteta novinara.

Prisutni novinari i medijski radnici će imati priliku da postavljaju pitanja kolegama i razmene iskustva iz prakse. Na prvoj radonici 16. oktobra učestvovaće Nino Brajović, novinar, Dušan Popović, advokat i Aleksandra Ničić, novinarka, dok će na drugoj radionici 24. oktobra govoriti Dubravka Nikolić, urednica sudske hronike, Marija Erdelji, fotoreporter i Nenad Krajnović, advokat.

Obe radionice počinju u 17 časova.

Molimo da svoje prisustvo potvrdite na mejl adresi uns.dnv@gmail.com, uz navođenje imena, prezimena i broja telefona.

Radionice se realizuju u okviru projekta „Autorska prava u medijskoj praksi – šta treba da znaš da ih zaštitiš“, koji se sufinansira iz budžeta Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.