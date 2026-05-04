Nedelja sećanja i zajedništva u osnovnim i srednjim školama od 4. do 8. maja

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da se, prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, od 4. do 8. maja obeležava Nedelja sećanja i zajedništva.

U saopštenju se navodi da će tokom tog perioda biti realizovane planirane aktivnosti i iskazano sećanje i poštovanje žrtvama zločina u Oglednoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, kao i žrtvama u Duboni i Malom Orašju i Niškoj Banji 2023. godine.

Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanje poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga.

Preporučuje se da se u toj nedelji ne realizuju provere postignuća u funkciji ocenjivanja i ujedno izražava zahvalnost školama koje su u prethodnom periodu organizovale veoma kvalitetne aktivnosti u Nedelji sećanja i zajedništva, kojima su oplemenile otvorenu zbirku aktivnosti posvećenih kulturi sećanja, poštovanja i podrške, a koja je dostupna na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete.

Pozivaju se škole da, kao i prethodnih godina, materijale o realizovanim aktivnostima u okviru Nedelje sećanja i zajedništva dostave na imejl nedeljasecanja@prosvete.gov.rs, dodaje se u saopštenju.

Izvor: srbija.gov.rs

