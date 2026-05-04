Trijumf mladih talenata u mitrovačkom pozorištu

U Pozorištu “Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici 29. i 30. aprila ove godine održana je Zonska smotra dečjeg scenskog stvaralaštva Srema, manifestacija pećinačkog Kulturnog centra i Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, koja iz godine u godinu potvrđuje da pozorište među najmlađima nije samo vid umetničkog izraza, već i prostor za razvoj kritičkog mišljenja, emocionalne zrelosti i timskog duha. Tokom dva festivalska dana publika je pod pokroviteljstvom pećinačke lokalne samouprave imala priliku da pogleda raznovrstan program predstava, od poetskih bajki do savremenih društveno angažovanih komada.

Apsolutni pobednik ovogodišnje smotre, po oceni selektorke glumice Vere Hrćan Ostojić, je predstava „Reka izbora“ Dramske sekcije Kulturnog centra „Pećinci“, koja je osvojila prvo mesto za najbolju predstavu u celini. Ova predstava izdvojila se zrelom režijom, jasnom scenskom idejom i snažnom ansambl igrom, što je žiri prepoznao kao primer izuzetnog pedagoškog i umetničkog rada sa decom. Drugo mesto pripalo je predstavi „Bajka o Bulki i Suncokretu“ Dramskog studija Gradskog pozorišta Ruma, dok je treće mesto osvojila predstava „Zemlja na psihokauču“ Dramske sekcije OŠ „Simeon Aranicki“ iz Stare Pazove.

Posebno priznanje za režiju dodeljeno je Bojanu Naiću za rad na predstavama „Reka izbora“ i „Aleksa – klik za stvarnost“, čime je još jednom potvrđen njegov doprinos razvoju savremenog dečjeg pozorišnog izraza u Sremu. Glumačka ostvarenja bila su u centru pažnje i ove godine. Nagradu za najbolju žensku ulogu ponela je Kalina Arsenijević za ulogu Devojčice u pećinačkoj predstavi „Van dometa“, dok je za najbolju mušku ulogu nagrađen David Trkulja za ulogu u rumskoj predstavi „Bajka o Bulki i Suncokretu“. U kategoriji epizodnih uloga izdvojili su se Maja Stupavski iz Stare Pazove i Ognjen Petrović iz Sremske Mitrovice, čije su uloge donele posebnu scensku dinamiku i doprinele ukupnom umetničkom utisku predstava.

Pored glavnih nagrada, žiri je dodelio i pet ravnopravnih diploma za glumačka ostvarenja, koje su pripale Jani Kuzmanović, Andreju Čmeliku, Lazaru Ivkoviću, Dunji Gajić i Vanji Gajić, kao i pet pohvala mladim glumcima za zapažene uloge: Aleksi Nestoroviću, Stefanu Jovanoviću, Kristini Jovanović, Nikolini Mandić i Leni Radonjić.

Značajan segment smotre činile su i nagrade za umetničke elemente predstava. Za najbolju scenografiju nagrađen je Dušan Radojčić za predstavu „Tajna začaranog ostrva“, dok je nagrada za kostimografiju pripala Ljiljani Pantelić Fridman za „Bajku o Bulki i Suncokretu“. Tatjana Domonji nagrađena je za najbolji originalni dramski tekst („Zemlja na psihokauču“), a Nenad Neša Jovanović za muziku u predstavi „Bajka o Bulki i Suncokretu“.

Nagrada za najbolji dizajn svetla dodeljena je predstavi „Van dometa“ pećinačkog Kulturnog centra, dok je za kolektivnu igru nagrađena predstava „Ti i ja – baš bi bili dobar par“ mitrovačkom ansamblu. Posebno priznanje za scenski govor pripalo je predstavi „Reka izbora“, što dodatno svedoči o kompleksnosti i kvalitetu ove produkcije. Za pedagoški rad sa decom nagrađena je Tatjana Domonji, dok je specijalna nagrada za inkluzivno bavljenje pozorištem pripala Zoltanu Fridmanu. Publika je takođe imala priliku da učestvuje u vrednovanju, pa su dodeljene i nagrade žirija publike za pojedinačna glumačka ostvarenja, što je dodatno obogatilo festivalsku atmosferu i približilo scensku umetnost gledaocima.

Ovogodišnja smotra pokazala je da dečje pozorište u Sremu ima snažan potencijal i svetlu budućnost. Kroz raznovrsne teme, od bajkovitih do društveno angažovanih, mladi glumci su pokazali zrelost, posvećenost i izuzetan talenat, dok su njihovi mentori još jednom potvrdili značaj sistematičnog i predanog rada sa decom.

