Put znanja i prijateljstva – Erazmus+ iskustvo u srcu Slovačke

Boravak učenika Osnovne škole „Braća Grulović“ iz Beške u Slovačkoj u okviru Erasmus+ programa i projekta „Work out – work together“ predstavlja izuzetno značajno iskustvo koje doprinosi njihovom ličnom i obrazovnom razvoju.

Tokom mobilnosti, učenici su imali priliku da posete Klimatski park, gde su se upoznali sa savremenim pristupima zaštiti životne sredine i značajem održivog razvoja. Kroz prisustvo časovima u školi domaćina Milana Rastislava Štefanika u mestu Budimiru, nedaleko od Košica, stekli su uvid u drugačiji obrazovni sistem, metode rada i način komunikacije među učenicima i nastavnicima, što dodatno razvija njihove kompetencije i otvorenost prema novim iskustvima.

Poseban deo programa činilo je upoznavanje kulture i tradicije Slovačke, kroz direktan kontakt sa vršnjacima i svakodnevni život u novoj sredini. Poseta nacionalnom parku Visoke Tatre ostavila je snažan utisak na učenike, jer su imali priliku da uživaju u prirodnim lepotama i nauče o značaju očuvanja prirodnih resursa.

Cilj ovog projekta jeste razvoj interkulturalnih kompetencija, unapređenje jezičkih veština, kao i podsticanje ekološke svesti kod učenika. Značaj se ogleda u tome što učenici postaju otvoreniji, samostalniji i spremniji da prihvate različitosti, ali i da aktivno doprinesu rešavanju savremenih globalnih izazova.

Ova mobilnost predstavlja značajno obrazovno i životno iskustvo za učenike, jer su kroz direktan kontakt sa drugom kulturom razvijali otvorenost, toleranciju i samostalnost. Učestvujući u programu Erasmus+, učenici su obogatili svoja znanja i stekli veštine koje će im biti od koristi u daljem školovanju i životu. Ovakvi projekti doprinose jačanju međusobnog razumevanja, saradnje i evropskih vrednosti među mladima.

