U uzbudljivom meču Partizan bolji od Srema

Petak, 24. oktobar 2025; Sportska hala MASTER-Zemun, (Gledalaca: 100)

Sudije: Spasić Predrag – Miladinović Milan

OK Partizan:GŽOK Srem 3:2 ( 25:23, 25:19, 24:26, 22:25, 15:11)

OK Partizan: Ivanović, Kukolj, Bozor, Pejović, Đačić, Vrcelj, Reljić, Mihajlović, Malinić,

Vukić, Perić, Vučurović, Joanović, Prelo, trner Živanović

GŽOK Srem: Mihajlović M, Conceicao Lindamara, Grabić, Kapric, Babalj, Rnjak, Milošević,

Stanković, Krsmanović, Dragović, Bojić, Skočajić, Jakšić, trener Kapric Nikola

U veoma neizvesnom meču 3. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Partizan je, na svom terenu u zemunskoj hali Master, nadigrao Srem sa 3:2, po setovima 25:23, 25:19, 24:26, 22:25 и 15:11. Rezultati svakog seta govore koliko je meč bio neizvestan. Na neki način prvi set je prelomio utakmicu. Srem je na polovini seta imao prednost od četiri poena 14:10 da bi Partizan pristigao na 16:16. Do samog kraja set je bio neizvestan, ali je Partizan uspeo da napravi razliku dovoljnu za vođstvo. Na krilima prvog seta domaće odbojkašice su relativno lako dobile i drugi set. Činilo se da će meč biti brzo završen, ali se Mitrovčanke čudesno oporavljaju i inicijativa prelazi na njihovu stranu.

Treći set je odlučila Marija Babalj koja pri vođstvu Partizana 24:2. Ona pravi tri poena veoma preciznim udarcima, a zatim odličnim servisom omogućuje kontru Srema koju je i sama realizovala. Poslednji poen Srem ostvaruje pošto se dva puta teško odbranio od napada Partizana da bi Brazilka Conceicao Lindamara blokom donela odlučujući poen. Četvrti set Srem vodi svo vreme i lako ga privodi kraju.

Peti set je bio pun peokreta. Poveo je Partizan. Srem je preokrenuo na 9:7 da bi kraj pripao

Partizanu za konačnih 15:11.

Srem je značajno popravio igru ali ipak nedovoljno za pobedu protiv solidnog rivala. U mitrovačkoj ekipi odlična je bila Marija Babalj kao i Conceicao Lindamara sa šest blokova i veoma solidnim napadom. Raduje što je iskusna Jakšić popravila formu što je važno za čitavu ekipu.

Već u utorak od 20 časova Srem u Atini igra utakmicu Čelejndž kupa sa ekipom AEK-a sjajne grčke ekipe sa nekoliko internacionalki u svojim redovima a 5. novembra Mitrovčani će imati priliku da ugoste rivala iz Atine u PSC Pinki. Govoreći o igri Srema trener Nikola Kapric je čestitao Partizanu i istakao da su Mitrovčanke kao i u prethodnim mečevima protivnicama prepustile mnogo laganih poena što je odlučilo utakmicu.

Foto: GŽOK Srem

