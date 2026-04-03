Karatisti „Senseia“ osvojili 17 medalja u Subotici
Sport | Inđija
3. april 2026. godine

U nedelju, 29. marta u Subotici održan je „27. Internacionalni Super Enpi karate kup 2026“, a u organizaciji karate kluba „Spartak Enpi“ iz Subotice i Šotokan karate saveza Srbije. Na ovom već tradicionalnom Internacionom kupu učestvovalo je 68 klubova sa 1000 takmičara iz osam država. Karate klub „Sensei“ iz Inđije nastupao je u katama i borbama, pojedinačno i ekipno sa svojih 13 takmičara i ostvario rezultat od ukupno 17 medalja, 12 zlatnih, četiri srebrne i jednom bronzom.

Zlatne medalje osvojili su Radaković Ružica, Petković Mihajlo, Stajić Lazar, Glušica Dušan, Spahić Magdalena, Savić Irina, Radaković Julijana u katama pojedinačno. Kata timovi u sastavu Savić Irina, Kresojević Teodora i Radaković Julijana kao i tim u sastavu Stajić Lazar, Kresojević Vanja i Glavašević Vukašin. Zlatne medalje u borbama pojedinačno u kategorijama shobu ippon, shobu sanbon i apsolutnoj (+70 kg.) izborio je u juniorskoj konkurenciji Jakovljević Miloje.

Srebrne medalje osvojili su Glavašević Vukašin, Kresojević Vanja, Stojanac Luka u katama u pojedinačnim kategorijama, kao i kata tim u sastavu Stajić Lazar, Spahić Magdalena i Glušica Dušan. Bronzu je izborila Natalija Gole u katama u pojedinačnoj kategoriji.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

