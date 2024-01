Na mladima klub ostaje

Za život, te dalji razvoj i rast jednog sportskog kluba, neophodan je kvalitetan i predan rad sa mlađim kategorijama, a čemu sve veću pažnju posvećuju u KK „Podrinje“ iz Mačvanske Mitrovice.

Cilj je jasan, omasoviti košarku, privući što veći broj dece da dođu na parket, bez obzira da li će nastaviti da se ovim sportom bave ozbiljnije ili rekreativno. S jedne strane treniranje od najmlađeg uzrasta pozitivno utiče na psiho-fizički razvoj, s druge iz kvantiteta uvek proistekne i kvalitet.

-Košarkaški klub „Podrinje“ u sklopu svog delovanja neguje rad sa mlađim kategorijama. Za nas koji vodimo klub taj deo je jako važan, a objasniću i zašto. Naime, pravilnikom koji je na snazi već nekoliko godina unazad, a ove nešto uzmenjen, broj igrača starijih od 30 godina u seniorskoj ekipi ograničen je na četiri, dok ostatak tima mora biti ispod te starosne granice. Imajući upravo to u vidu, ali i zbog činjenice da Mitrovica nažalost nema veliki broj mladih košarkaša, prosto, jer deca po završetku srednje škole odlaze u veće studentske gradove, gde ili nastavljaju da treniraju za neke druge klubove ili napuštaju košaraku. To je nešto sa čime se većina klubova, da ne kažem skoro svi klubovi ne samo iz Mitrovice, već i iz mnogih drugih manjih gradova i sredina suočavaju, pa baš zato okrenuli smo se omladinskom pogonu – kaže Miloš Paravinić, član stručnog štaba i uprave kluba iz Male Mitrovice.

Kako dalje objašnjava, ove godine seniorskoj selekciji “Podinja” prključen je, skoro pa ceo, juniorski tim, odnosno oko desetak momaka rođenih 2005. i 2006. godine. Neki od njih su priliku da zaigraju sa prvim timom imali još prošle sezone.

Što se tiče drugih mlađih kategorija u okviru “Podrinja” uspešno funkcioniše kadetska selekcija koja se takmiči u Regionalnoj ligi.

-Kadeti su nam jako dobri, a u prilog tome govori da su prethodne dve sezone bili prvaci regiona Srema, a prošle čak drugi u Vojvodini. Prvo mesto im je izmaklo za malo, poslednja utakmica protiv Hemofarma iz Vršca je presudila. Bila je to najozbiljnija i najveća utakmica koju su igrali do tada, možda su baš zbog pritiska poklekli, ali nikako ne smemo biti nezadovoljni i visokim drugim mestom – kaže Paravinić i napominje da se radi o dečacima 2007. i 2008. godište.

Treneri koji rade sa mlađim kategorijama su prevashodno Aljoša Cundra i Aleksandar Petković, međutim po potrebi se u rad uključe treneri seniora.

-Sve nas u klubu jako raduje informacija će se vrlo brzo završiti izgradnja sportske hale, pri školi „Dobrosav Radosavljević Narod“ i očekujem da će to biti jedan veliki skok, ne korak, već baš skok u napred za sport u severnoj Mačvi, između ostalih i za košarku. „Podrinje“ jeste klub iz Mačvanske Mitrovice i čim sala bude puštena u funkciju, mi ćemo se vratiti u naše mesto. Silom prilika, odnosno zbog nedostatka infrastukture smo trenirali i nastupali u gradu na Savi, ali zna se odakle smo. Nadam se da će nam to omogućiti da pokrenemo kategorije pionira i mlađih pionira, mi već radimo sa decom po školama u gradu, ali to nije na nivou koji želimo. Iskreno verujnjm da će klub samo da raste u narednom periodu i da će biti masovniji i jedan od onih koji će u najboljem svetlu predstavljati ovaj kraj. Lično sam zadovoljan, mislim da imamo pravi pravac i cilj – zaključuje Paravinić.

D. Tufegdžić

