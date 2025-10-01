Saobraćaj u Pavlovačkoj do kraja oktobra

Ruma-Saobraćaj u Pavlovačkoj ulici u Rumi trebalo bi da bude pušten u drugoj polovini oktobra, rečeno je na sednici Opštinskog veća u Rumi. Radovi ulaze u završnu fazu i uprkos prolongiranju, ugovorne rok za završetak radova, 1.decembar 2025, neće biti probijen, napominje Dušan Ljubišić, predsednik Opštine Ruma.

-Trasa gasovoda nije išla onom trasom koja je ucrtana u katastru. JP „Gas-Ruma“ je moralo da reaguje i izmešta instalacije, a kako se radi o čeličnom gasovodu to dodatno je zakomplikovalo situaciju i produžilo radove za dve do tri nedelje. Ipak u ugovoru koji je pre tri godine potpisan sa izvođačem radova jasno stoji da je krajnji rok za završetak 1.decembar 2025, tako da prekoračenja roka nije bilo, rekao je Ljubišić.

