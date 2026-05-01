Akcija prikupljanja sredstava za obnovu kapele Svete Petke u Vognju

Voganj-U Vognju je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava za obnovu kapele Svete Petke, pod sloganom „Gradimo za danas, gradimo za sutra, gradimo za večnost“. Kako se navodi u pozivu za donacije, planirana je obnova kapele i uređenje pratećeg prostora voganjske Vodice. Organizatori akcije pozivaju sve vernike, meštane Vognja i ljude dobre volje da se uključe u ovu inicijativu i svojim prilozima pomognu realizaciju projekta obnove.

Svi koji žele da pomognu obnovu kapele Svete Petke svoje priloge mogu uplatiti na žiro račun crkve: 265-3300310032863-70 (Raiffeisen banka a.d.)



Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.