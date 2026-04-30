Zahvalnica Biblioteke Matice srpske Srpskoj čitaonici u Irigu

Irig-Na svečanoj proslavi Dana Biblioteke Matice srpske, Srpskoj čitaonici u Irigu uručena Zahvalnica za doprinos razvoju bibliotečke i kulturne delatnosti, koji ostvaruje svojim predanim radom i uspešnom saradnjom. Biblioteka Matice srpske je 28. aprila svečano obeležila svoj dan. Na početku Svečane akademije skupu su se obratili mitropolit bački Irinej, predsednik Matice srpske Dragan Stanić, upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković. Na Dan Biblioteke uručena je Nagrada Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske, koja je ove godine pripala književniku Blagoju Bakoviću, jednom od vodećih i najnagrađivanijih srpskih pesnika. Zahvalnice Biblioteke Matice srpske uručene su i Olgi Rudolf, Svetlani Vučković, Narodnoj biblioteci „Radoje Domanović“ iz Leskovca i Narodnoj biblioteci Trebinje. Dan Biblioteke Matice srpske održava se na dan kada je 1864. godine doneta odluka o preseljenju Matice srpske i njene biblioteke iz Pešte u Novi Sad.

