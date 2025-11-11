  • utorak, 11. novembar 2025.
Obeležena slava Udruženja ratnih vojnih invalida Ruma
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Obeležena slava Udruženja ratnih vojnih invalida Ruma

11. novembar 2025. godine

Ruma-Udruženje ratnih vojnih invalida (URVI) Ruma svečano proslavilo svoju krsnu slavu, Svetog Dimitrija uz verski obred koji je služilo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.
Kuma slave bila je Biljana Trbović iz Nikinaca, supruga palog borca Milana Trbovića. Među uvaženim gostima našao se i pukovnik u penziji Vidoje Kovačević iz 63. padobranske brigade, kao i predstavnici srodnih boračkih organizacija, crkve, policije, Vojske Srbije, kao i rumskog lovačkog udruženja. Članovi su razgovarali o svojim planovima za narednu godinu, ali i o važnosti održavanja tradicije, sećanja na pale borce i njihove porodice, kojima je odato dužno poštovanje.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Povratak u selo predaka
categories_image
Lepše i funkcionalnije učionice za pećinačke srednjoškolce
categories_image
Otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“
categories_image
Srebrna medalja za bokserku Milicu Pantelić iz Inđije
categories_image
SREM BEZ OKOVA: Obruč smrti za Stanka Paunovića Veljka (I)
categories_image
Radojica Turudić: Život u službi ljudi
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Crna hronika

Divljao na putu između Inđije i ...

categories_image

Društvo

Na kioscima je novi broj „Sremsk...

categories_image

Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Predavanje o bezbednosti u saobr...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Otkrivena nelegalna kladionica, ...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt