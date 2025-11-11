Obeležena slava Udruženja ratnih vojnih invalida Ruma

Ruma-Udruženje ratnih vojnih invalida (URVI) Ruma svečano proslavilo svoju krsnu slavu, Svetog Dimitrija uz verski obred koji je služilo sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.

Kuma slave bila je Biljana Trbović iz Nikinaca, supruga palog borca Milana Trbovića. Među uvaženim gostima našao se i pukovnik u penziji Vidoje Kovačević iz 63. padobranske brigade, kao i predstavnici srodnih boračkih organizacija, crkve, policije, Vojske Srbije, kao i rumskog lovačkog udruženja. Članovi su razgovarali o svojim planovima za narednu godinu, ali i o važnosti održavanja tradicije, sećanja na pale borce i njihove porodice, kojima je odato dužno poštovanje.

