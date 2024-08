Početak rekonstrukcije puta od neradinske česme do Maradika

Neradin-Počeli su radovi na nastavku rekonstrukcije državnog puta Prvog B reda 313 od neradinske česme do Maradika. U narednom periodu radiće se obnova i proširenje saobraćajnice u dužini od oko 10 kilometara, a mehanizacija je startovala sa obe strane. Rekonstrukcija puta koju izvodi JP “Putevi Srbije” podrazumeva i uređenje saobraćajnice kroz Krušedol Prnjavor i Krušedol selo. Podsetimo da je u prethodnom periodu završena rekonstrukcija prvog dela od Iriga do neradinske česme, a put istog profila i proširenja se gradi i do Maradika u inđijskoj opštini.

