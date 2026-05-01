MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE I MMF: Snabdevanje naftnim derivatima za sada stabilno

Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Anet Kjobe, o energetskoj sigurnosti i situaciji u naftnom, gasnom i sektoru električne energije.

Đedović Handanović je istakla da je svet ponovo suočen sa energetskom krizom, smanjenom proizvodnjom nafte i poremećenim lancima i rutama snabdevanja, ali da je situacija u Srbiji stabilna.

Prema njenim rečima, do sada je održana stabilnost snabdevanja naftnim derivatima, pažljivo se nadgleda stanje na tržištu i preduzimaju mere da energetski sektor ostane otporan na spoljašnje šokove.

Ministarka je naglasila da snabdevanje neće biti ugroženo sve dok radi Rafinerija nafte u Pančevu, navodeći da sada „imamo dizela za 89 dana naših potreba, dok je proizvodnja u Rafineriji 330.000 tona mesečno, što je blizu maksimuma“. Cilj države, kako je istakla, jeste da se održi nesmetano snabdevanje, da cene goriva ne rastu kao u drugim zemljama, da budu prihvatljive za građane i da se ne ugroze naftne kompanije koje posluju u Srbiji.

Ona je ukazala na to da je za postizanje navedenog cilja sprovedeno više mera, među kojima je ustupanje 40.000 tona dizela iz državnih rezervi naftnim kompanijama, objasnivši da se državne rezerve koriste kako ne bi došlo do nestašica i da bi se cene na pumpama održale prihvatljivim za građane, uz napomenu da se uporedo obnavljaju državne rezerve i kupuju nove količine kojima se pune rezerve.

U poslednje tri godine, kako je navela, udvostručene su rezerve dizela, rezerve benzina povećane su dva puta, a ukupan nivo obaveznih rezervi podignut je za 79 odsto.

Đedović Handanović je, povodom sankcija NIS-u i pregovora o promeni vlasništva nad ovom kompanijom, objasnila da se uporedo vode pregovori između Srbije sa potencijalnim kupcem o uslovima ugovora između akcionara i razgovori sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine Sjedinjenih Američkih Država.

Pregovori sa Mađarskom, kako je ocenila, napreduju, a trenutno se usaglašavaju detalji u vezi sa ugovorom između akcionara, sve u cilju maksimalne zaštite interesa države, budući da je NIS jedna od najvažnijih kompanija u zemlji.

Ministarka je podsetila na to da Srbija želi da poveća učešće za pet odsto, ali da će to biti moguće tek kada se završe pregovori „Gaspromnjeftaˮ i MOL-a, napomenuvši da uvek postoji politička dimenzija pregovora, koju je teško predvideti, dodajući da su pregovori između kupca i prodavca održani tokom vikenda u Rusiji, a da je država u stalnoj komunikaciji sa prodavcem, kupcem i američkom administracijom.

