Promocije poezije za decu „Treba znati“ održana u Biblioteci „Gligorije Vozarović“
U utorak, 28. aprila, u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održana je promocija poezije za decu pod nazivom „Treba znati“ autorke Slavke Pajić Đurišić. Veče je bilo ispunjeno stihovima, muzikom i dečjim osmesima.

Autorka je istakla da je zbirka pesama za decu nastala iz potrebe da kroz stihove približi deci svet koji ih okružuje, ali i da ih, na jedan topao i nenametljiv način, podseti na prave vrednosti. Pišući ove pesme, vraćala se svom detinjstvu, ali i svakodnevnim situacijama koje danas posmatra kao baka.

Program je vodila bibliotekarka Aleksandra Topić, ističući važnost poezije za decu u njihovom odrastanju, dok su Jasna Arbanas i Hajrudin Durmanović svojim interpretacijama odabranih pesama dodatno obogatili sadržaj večeri i približili svet poezije.

Ovakvi događaji još jednom potvrđuju značaj organizovanja književnih sadržaja za decu i odrasle, koji doprinose negovanju i razvijanju ljubavi prema čitanju, kao i važnu ulogu biblioteke kao mesta susreta, učenja i razvijanja ljubavi prema knjizi.

